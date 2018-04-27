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K-Pet Ligler’inde 29. hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemler

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K-Pet Ligler’inde 29. hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemler
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K-Pet Süper Lig:

28 Nisan Cumartesi:

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Cihangir (Serhan Şimşek)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: D.Türk Birliği-Lefke(Emre Öztaşlı)

Yeniboğaziçi Osman Mehmet Ergün Stadı: Yeniboğaziçi-GençlerBirliği (Fehim Dayı)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı-Mağusa Türk Gücü(Kerem Eran)

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Baf Ülkü Yurdu (OsmanÖzpaşa)

Cihangir Stadı: Yalova-Türk Ocağı (Mehmet Malek)

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: MeritA.Yeşilova-Gençlik Gücü (Mehmet Sezener)

K-Pet Birinci Lig:

Gönyeli Stadı: Gönyeli-Hamitköy (Hasan Eriş)

 29 Nisan Pazar:

K-Pet Süper Lig:

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-GAÜÇetinkaya (Hüseyin Eyyüpler)

K-Pet Birinci Lig:

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Kaya Mehmetçik (TimurErcan Bodi)

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Değirmenlik (SerkanDurmaz)

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-B.Bağcıl (HüseyinÖzkan)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Maraş (Evren Karademir)

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Girne Halk Evi(Utku Hamamcıoğlu)

Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Dumlupınar (MustafaÖztugay)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Akova (Ali Özer)

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