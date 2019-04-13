K-PET Liglerinde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve haftanın programı

K-PET SÜPER LİG
Türk Ocağı – Gençler Birliği, 2-0
Çetinkaya – Esentepe: 4-2
Küçük Kaymaklı – Girne Halk Evi: 4-2
Yeşilova – Gençlik Gücü: 5-1
14 Nisan Pazar, Saat 15:30
Cihangir – Yenicami, Ali Özer, Cihangir Stadı
Binatlı – Gönyeli, Utku Hamamcıoğlu, Üner Berkalp Stadı
Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği, Serhan Şimşek, Canbulat Stadı
15 Nisan Pazartesi, Saat 19:00
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, Kerem Eran, 16 Ağustos Stadı
K-PET BİRİNCİ LİG
Bostancı Bağcıl – Maraş: 2-2
Mormenekşe – Hamitköy, (17 Nisan Çarşamba’ya ertelendi)
Akova – Yalova: 4-1
Doğancı – Mesarya: 1-6
14 Nisan Pazar, Saat 15:30
Yeni Boğaziçi – Değirmenlik, Osman Mehmet Ergün Stadı
Düzkaya – Yonpaş Dumlupınar, Nihat Bağcıer Stadı
Göçmenköy – Ozanköy, Göçmenköy Stadı
Çanakkale – Karşıyaka, Muharrem Döveç Stadı
U-21 LİGİ SONUÇLARI
K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı – Gençler Birliği: 2-1
Çetinkaya – Esentepe: 3-0 (H)
K.Kaymaklı – Girne Halk Evi: 5-0
Yeşilova – Gençlik Gücü: 5-2
K-Pet 1. Lig
Bostancı Bağcıl – Maraş: 1-3
Mormenekşe – Hamitköy, (ertelendi)
Akova – Yalova: 3-2
Doğancı – Mesarya: 0-3 (H)