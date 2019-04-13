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K-PET Liglerinde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve haftanın programı

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K-PET Liglerinde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve haftanın programı
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K-PET SÜPER LİG

Türk Ocağı – Gençler Birliği, 2-0

Çetinkaya – Esentepe: 4-2

Küçük Kaymaklı – Girne Halk Evi: 4-2

Yeşilova – Gençlik Gücü: 5-1

14 Nisan Pazar, Saat 15:30

Cihangir – Yenicami, Ali Özer, Cihangir Stadı

Binatlı – Gönyeli, Utku Hamamcıoğlu, Üner Berkalp Stadı

Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği, Serhan Şimşek, Canbulat Stadı

15 Nisan Pazartesi, Saat 19:00

Lefke – Baf Ülkü Yurdu, Kerem Eran, 16 Ağustos Stadı

K-PET BİRİNCİ LİG

Bostancı Bağcıl – Maraş: 2-2

Mormenekşe – Hamitköy, (17 Nisan Çarşamba’ya ertelendi)

Akova – Yalova: 4-1

Doğancı – Mesarya: 1-6

14 Nisan Pazar, Saat 15:30

Yeni Boğaziçi – Değirmenlik, Osman Mehmet Ergün Stadı

Düzkaya – Yonpaş Dumlupınar, Nihat Bağcıer Stadı

Göçmenköy – Ozanköy, Göçmenköy Stadı

Çanakkale – Karşıyaka, Muharrem Döveç Stadı

U-21 LİGİ SONUÇLARI

 K-Pet Süper Lig 

Türk Ocağı – Gençler Birliği: 2-1

Çetinkaya – Esentepe: 3-0 (H)

K.Kaymaklı – Girne Halk Evi: 5-0

Yeşilova – Gençlik Gücü: 5-2

K-Pet 1. Lig

Bostancı Bağcıl – Maraş: 1-3

Mormenekşe – Hamitköy, (ertelendi)

Akova – Yalova: 3-2

Doğancı – Mesarya: 0-3 (H)
 

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