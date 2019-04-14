K-PET Liglerinde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:
K-PET SÜPER LİG
Türk Ocağı – Gençler Birliği, 2-0
Çetinkaya – Esentepe: 4-2
Küçük Kaymaklı – Girne Halk Evi: 4-2
Yeşilova – Gençlik Gücü: 5-1
Cihangir – Yenicami, 0-4
Binatlı – Gönyeli, 0-3
Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği, 6-0
15 Nisan Pazartesi, Saat 19:00
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, Kerem Eran, 16 Ağustos Stadı
K-PET BİRİNCİ LİG
Bostancı Bağcıl – Maraş: 2-2
Mormenekşe – Hamitköy, (17 Nisan Çarşamba’ya ertelendi)
Akova – Yalova: 4-1
Doğancı – Mesarya: 1-6
Yeni Boğaziçi – Değirmenlik, 1-0
Düzkaya – Yonpaş Dumlupınar, 1-0
Göçmenköy – Ozanköy, 1-2
Çanakkale – Karşıyaka, 1-0