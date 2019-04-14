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K-PET Liglerinde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar

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K-PET Liglerinde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar
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K-PET Liglerinde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:

K-PET SÜPER LİG

Türk Ocağı – Gençler Birliği, 2-0

Çetinkaya – Esentepe: 4-2

Küçük Kaymaklı – Girne Halk Evi: 4-2

Yeşilova – Gençlik Gücü: 5-1

Cihangir – Yenicami, 0-4

Binatlı – Gönyeli, 0-3

Mağusa Türk Gücü – Doğan Türk Birliği, 6-0

15 Nisan Pazartesi, Saat 19:00

Lefke – Baf Ülkü Yurdu, Kerem Eran, 16 Ağustos Stadı

K-PET BİRİNCİ LİG

Bostancı Bağcıl – Maraş: 2-2

Mormenekşe – Hamitköy, (17 Nisan Çarşamba’ya ertelendi)

Akova – Yalova: 4-1

Doğancı – Mesarya: 1-6

Yeni Boğaziçi – Değirmenlik, 1-0

Düzkaya – Yonpaş Dumlupınar, 1-0

Göçmenköy – Ozanköy, 1-2

Çanakkale – Karşıyaka, 1-0

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