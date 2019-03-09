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K-PET Liglerinde 21. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle

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K-PET Liglerinde 21. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle
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Çetinkaya – Lefke: 1-0

Gönyeli – Cihangir, 2-2

TOL – MAY, 1-1

10 MART PAZAR, SAAT 14:30

Gençler Birliği – MTG, Cumhuriyet Stadı, Kerem Eran

GG – DTB, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay

Binatlı – KK, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Esentepe – BÜY, Erdal Barut Stadı, Mehmet Sezener

11 MART PAZARTESİ, SAAT 18:30

Girne Halk Evi – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

K-PET Birinci Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle

Maraş – Göçmenköy, 0-1

Hamitköy – Akova, 0-0

Yeni Boğaziçi – Doğancı, 3-1

Değirmenlik – Mesarya, 3-2

10 MART PAZAR, SAAT 14:30

Bostancı Bağcıl – Düzkaya, Bağcıl Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Yonpaş Dumlupınar – Ozanköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Zekai Töre

Karşıyaka – Yalova, Cemal Şahdur Stadı, Osman Küçük

Mormenekşe – Çanakkale, Cemal Balses Stadı, Serhan Şimşek

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