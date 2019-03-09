K-PET Liglerinde 21. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle

Çetinkaya – Lefke: 1-0
Gönyeli – Cihangir, 2-2
TOL – MAY, 1-1
10 MART PAZAR, SAAT 14:30
Gençler Birliği – MTG, Cumhuriyet Stadı, Kerem Eran
GG – DTB, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay
Binatlı – KK, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Esentepe – BÜY, Erdal Barut Stadı, Mehmet Sezener
11 MART PAZARTESİ, SAAT 18:30
Girne Halk Evi – Yenicami, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
K-PET Birinci Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
Maraş – Göçmenköy, 0-1
Hamitköy – Akova, 0-0
Yeni Boğaziçi – Doğancı, 3-1
Değirmenlik – Mesarya, 3-2
10 MART PAZAR, SAAT 14:30
Bostancı Bağcıl – Düzkaya, Bağcıl Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Yonpaş Dumlupınar – Ozanköy, Dr Fazıl Küçük Stadı, Zekai Töre
Karşıyaka – Yalova, Cemal Şahdur Stadı, Osman Küçük
Mormenekşe – Çanakkale, Cemal Balses Stadı, Serhan Şimşek