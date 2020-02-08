K-PET Liglerinde 18. hafta günün sonuçları ve yarının programı

K-PET Süper Lig
BUGÜN
Gençlik Gücü – Gönyeli: 0-4
MTG – Çetinkaya: 5-1
Düzkaya – Yeşilova: 1-4
YARIN
Binatlı – Hamitköy, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı, Ali Özer
Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Göçmenköy – Lefke, Atatürk Stadı, Evren Karademir
10 Şubat Pazartesi, Saat 19:00
Yenicami – Doğan Türk Birliği, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
K-PET Birinci Lig
BUGÜN
Bostancı Bağcıl – Esentepe, 1-2
Gençler Birliği – Girne Halk Evi, 0-2
Çanakkale – Lapta, 0-3
Görneç – Yalova, 1-1
YARIN
Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı, Hakan Muhtaroğlı
Yonpaş Dumlupınar – Maraş, Yeni Boğaziçi Stadı, Emre Öztaşlı
Karşıyaka – Mesarya, Ergin Şahdur Stadı, Zekai Töre