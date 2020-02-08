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K-PET Liglerinde 18. hafta günün sonuçları ve yarının programı

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K-PET Liglerinde 18. hafta günün sonuçları ve yarının programı

K-PET Süper Lig

BUGÜN

Gençlik Gücü – Gönyeli: 0-4

MTG – Çetinkaya: 5-1

Düzkaya – Yeşilova: 1-4

YARIN

Binatlı – Hamitköy, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı, Ali Özer

Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

Göçmenköy – Lefke, Atatürk Stadı, Evren Karademir

10 Şubat Pazartesi, Saat 19:00

Yenicami – Doğan Türk Birliği, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa

K-PET Birinci Lig

BUGÜN

Bostancı Bağcıl – Esentepe, 1-2

Gençler Birliği – Girne Halk Evi, 0-2

Çanakkale – Lapta, 0-3

Görneç – Yalova, 1-1

YARIN

Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı, Hakan Muhtaroğlı

Yonpaş Dumlupınar – Maraş, Yeni Boğaziçi Stadı, Emre Öztaşlı

Karşıyaka – Mesarya, Ergin Şahdur Stadı, Zekai Töre

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