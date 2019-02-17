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K-Pet Liglerinde 18. Hafta günün sonuçları

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K-Pet Liglerinde 18. Hafta günün sonuçları
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SÜPER LİG 
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ - TOL 2-1
DOĞAN T B – GÖNYELİ 2-1
CİHANGİR – ÇETİNKAYA 2-1
YAK - GENÇLER BİRLİĞİ 7-1

BİRİNCİ LİG 
OZANKÖY - HAMİTKÖY 3-1
ÇANAKKALE - DÜZKAYA 0-1
MESARYA – MORMENEKŞE 2-2
DOĞANCI - Y DUMLUPINAR 4-4

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