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K-PET Liglerinde 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

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K-PET Liglerinde 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

K-PET Süper Ligde

7 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

DTB – M.A.Yeşilova, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran

Yenicami – BÜY, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa

Binatlı – Çetinkaya, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı

Cihangir – Göçmenköy, Cihangir Stadı, Turgay Misk

8 Aralık Pazar, Saat 14:00

Hamitköy – Gönyeli, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı

Lefke – K.Kaymaklı, 16 Ağustos Stadı, Ali Özer

Gençlik Gücü – MTG, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu 

Düzkaya – Türk Ocağı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler

K-Pet 1. Ligde

7 ARALIK CUMARTESİ:

Yalova – Lapta, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Özkan

Karşıyaka – B. Bağcıl, Ergin Şahdur Stadı, Mustafa Öztugay

Çanakkale – Görneç, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Ünal

Y. Dumlupınar – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Evren Karademir

8 ARALIK PAZAR

Dörtyol - Maraş, Dörtyol Stadı, Zekai Töre

Mormenekşe- Girne Halk Evi, Cemal Balses Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Ozanköy – Esentepe, Mustafa Özkayım Stadı, Tufan Çerçioğlu

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