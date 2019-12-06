K-PET Liglerinde 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

K-PET Süper Ligde
7 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
DTB – M.A.Yeşilova, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran
Yenicami – BÜY, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
Binatlı – Çetinkaya, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı
Cihangir – Göçmenköy, Cihangir Stadı, Turgay Misk
8 Aralık Pazar, Saat 14:00
Hamitköy – Gönyeli, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı
Lefke – K.Kaymaklı, 16 Ağustos Stadı, Ali Özer
Gençlik Gücü – MTG, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Düzkaya – Türk Ocağı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler
K-Pet 1. Ligde
7 ARALIK CUMARTESİ:
Yalova – Lapta, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Özkan
Karşıyaka – B. Bağcıl, Ergin Şahdur Stadı, Mustafa Öztugay
Çanakkale – Görneç, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Ünal
Y. Dumlupınar – Gençler Birliği, Dr Fazıl Küçük Stadı, Evren Karademir
8 ARALIK PAZAR
Dörtyol - Maraş, Dörtyol Stadı, Zekai Töre
Mormenekşe- Girne Halk Evi, Cemal Balses Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Ozanköy – Esentepe, Mustafa Özkayım Stadı, Tufan Çerçioğlu