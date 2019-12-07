K-PET Liglerinde 13. haftanın programı ve günün sonuçları

K-PET SÜPER LİGDE
DTB – M.A.Yeşilova:1-0
Yenicami – BÜY, 1-1
Binatlı – Çetinkaya, 1-1
Cihangir – Göçmenköy, 5-3
8 Aralık Pazar, Saat 14:00
Hamitköy – Gönyeli, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı
Lefke – K.Kaymaklı, 16 Ağustos Stadı, Ali Özer
Gençlik Gücü – MTG, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Düzkaya – Türk Ocağı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler
K-PET 1. LİGDE
Yalova – Lapta, 1-1
Karşıyaka – B. Bağcıl, 0-0
Çanakkale – Görneç, 2-2
Y. Dumlupınar – Gençler Birliği, 2-0
8 ARALIK PAZAR
Dörtyol - Maraş, Dörtyol Stadı, Zekai Töre
Mormenekşe- Girne Halk Evi, Cemal Balses Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Ozanköy – Esentepe, Mustafa Özkayım Stadı, Tufan Çerçioğlu