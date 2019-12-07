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K-PET Liglerinde 13. haftanın programı ve günün sonuçları

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K-PET Liglerinde 13. haftanın programı ve günün sonuçları

K-PET SÜPER LİGDE

DTB – M.A.Yeşilova:1-0

Yenicami – BÜY, 1-1

Binatlı – Çetinkaya, 1-1

Cihangir – Göçmenköy, 5-3

8 Aralık Pazar, Saat 14:00

Hamitköy – Gönyeli, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı

Lefke – K.Kaymaklı, 16 Ağustos Stadı, Ali Özer

Gençlik Gücü – MTG, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu 

Düzkaya – Türk Ocağı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler

K-PET 1. LİGDE

Yalova – Lapta, 1-1

Karşıyaka – B. Bağcıl, 0-0

Çanakkale – Görneç, 2-2

Y. Dumlupınar – Gençler Birliği, 2-0

8 ARALIK PAZAR

Dörtyol - Maraş, Dörtyol Stadı, Zekai Töre

Mormenekşe- Girne Halk Evi, Cemal Balses Stadı, İsfendiyar Açıksöz 

Ozanköy – Esentepe, Mustafa Özkayım Stadı, Tufan Çerçioğlu

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