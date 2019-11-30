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K-PET Liglerinde 12. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;

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K-PET Liglerinde 12. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;

K-Pet Süper Lig 

Göçmenköy – Gönyeli, 2-1

K.Kaymaklı – DTB, 0-2

MTG – Binatlı, 1-1

Cihangir – Düzkaya, 7-2

1 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00

M.A.Yeşilova – Hamitköy, Orhan Dural Stadı, Mustafa Öztugay

BÜY – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı

Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek

2 ARALIK PAZARTESİ, SAAT 19:00

Türk Ocağı – Gençlik Gücü, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

K-PET Birinci Ligde 12. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

Lapta – Dörtyol, 0-2

B. Bağcıl – Ozanköy, 6-1

Gençler Birliği – Karşıyaka, 1-1

Görneç – Mesarya,1-3

1 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00                                   

Esentepe – Mormenekşe, Erdal Barut Stadı, Hakan Muhtaroğlu

GHE – Yalova, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

Çanakkale – Y Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı, Turgay Misk

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