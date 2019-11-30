K-PET Liglerinde 12. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;

K-Pet Süper Lig
Göçmenköy – Gönyeli, 2-1
K.Kaymaklı – DTB, 0-2
MTG – Binatlı, 1-1
Cihangir – Düzkaya, 7-2
1 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00
M.A.Yeşilova – Hamitköy, Orhan Dural Stadı, Mustafa Öztugay
BÜY – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı
Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek
2 ARALIK PAZARTESİ, SAAT 19:00
Türk Ocağı – Gençlik Gücü, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
K-PET Birinci Ligde 12. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;
Lapta – Dörtyol, 0-2
B. Bağcıl – Ozanköy, 6-1
Gençler Birliği – Karşıyaka, 1-1
Görneç – Mesarya,1-3
1 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00
Esentepe – Mormenekşe, Erdal Barut Stadı, Hakan Muhtaroğlu
GHE – Yalova, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
Çanakkale – Y Dumlupınar, Muharrem Döveç Stadı, Turgay Misk