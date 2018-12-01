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K-PET Ligleri’nde 11. hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemleri

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K-PET Ligleri’nde 11. hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemleri
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K-PET Süper Lig

DÜN

DTB – MTG: 0-1

1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Gönyeli – Binatlı, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek

Esentepe – Çetinkaya, Erdal Barut Stadı, Mustafa Öztugay

BÜY – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı

2 Aralık Pazar, Saat 14:00

GHE – Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu

GG – Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer

Gençler Birliği – TOL, İskele Cumhuriyet Stadı, Hüseyin Eyyüpler

3 Aralık Pazartesi, Saat 18:30

YAK – Cihangir, Atatürk Stadı, Kerem Eran

K-PET Birinci Lig

1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Yalova – Akova, Tahsin Mertekçi Stadı, Turgay Misk

Değirmenlik – Yeniboğaziçi, Sadık Cemil Stadı, Hakan Ünal 

Maraş – Bostancı Bağcıl, Maraş Stadı, Osman Küçük 

Karşıyaka – Çanakkale, Ergin Cemal Şahdur Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Mesarya – Doğancı, Hasan Bardakko Stadı, Evren Karademir

2 Aralık Pazar

Hamitköy – Mormenekşe, Esat Erdoğmuş Stadı, Mehmet Sezener                    

Ozanköy – Göçmenköy, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Yonpaş DumlupınarDüzkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan

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