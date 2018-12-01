K-PET Ligleri’nde 11. hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemleri

K-PET Süper Lig
DÜN
DTB – MTG: 0-1
1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Gönyeli – Binatlı, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek
Esentepe – Çetinkaya, Erdal Barut Stadı, Mustafa Öztugay
BÜY – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı
2 Aralık Pazar, Saat 14:00
GHE – Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu
GG – Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer
Gençler Birliği – TOL, İskele Cumhuriyet Stadı, Hüseyin Eyyüpler
3 Aralık Pazartesi, Saat 18:30
YAK – Cihangir, Atatürk Stadı, Kerem Eran
K-PET Birinci Lig
1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Yalova – Akova, Tahsin Mertekçi Stadı, Turgay Misk
Değirmenlik – Yeniboğaziçi, Sadık Cemil Stadı, Hakan Ünal
Maraş – Bostancı Bağcıl, Maraş Stadı, Osman Küçük
Karşıyaka – Çanakkale, Ergin Cemal Şahdur Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Mesarya – Doğancı, Hasan Bardakko Stadı, Evren Karademir
2 Aralık Pazar
Hamitköy – Mormenekşe, Esat Erdoğmuş Stadı, Mehmet Sezener
Ozanköy – Göçmenköy, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Yonpaş Dumlupınar – Düzkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan