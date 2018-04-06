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K-Pet Liglerin de dün akşam alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:

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K-Pet Liglerin de dün akşam alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:
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K-Pet Birinci Lig

Hamitköy-Mormenekşe:1-3

7 Nisan Cumartesi:

K-Pet Süper Lig

Saat 16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Ozanköy (Osman Özpaşa)

Saat 16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Yalova (Mehmet Sezener)

Saat 16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Merit A.Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)

Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-GAÜ Çetinkaya (Turgay Misk)

K-Pet Birinci Lig

Saat 16.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Çanakkale (Fehim Dayı)

Saat 16.00 Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Gönyeli (Hüseyin Özkan)

8 Nisan Pazar:

K-Pet Süper Lig

Saat 16.00 Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği (Serhan Şimşek)

Saat 16.00 Cihangir Stadı: Cihangir-Yeniboğaziçi (Ali Özer)

Saat 16.00 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı (Emre Öztaşlı)

K-Pet Birinci Lig

Saat 16.00 Maraş Stadı: Maraş-Lapta (Serkan Durmaz)

Saat 16.00 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Göçmenköy (Evren Karademir)

Saat 16.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Kaya Mehmetçik (Hakan Muhtaroğlu)

Saat 16.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Doğancı (Mustafa Öztugay)

9 Nisan Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Binatlı (Mehmet Malek)

K-Pet Birinci Lig

Saat 19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Esentepe (Hasan Eriş)

BTM 1. Lig Kırmızı 
13. Hafta

8 Nisan Pazar (Saat 13:00)
14 Ağustos Sahası: Serdarlı -Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)
Rauf R D Stadı: Tatlısu Seracılar– Geçitkale (Ali Karahasan)
Gaziköy Sahası: Gaziköy - Kumyalı (Ahmet Özkurtuluş)
Akova Eray Vudalı Stadı: Yıldırım - Mesarya (Ömer Doğru)
Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz - Dörtyol (Olgun Canik) (Saat: 14:30)
BTM 1. Lig Beyaz Grup
10. hafta 

8 Nisan Pazar(Saat 13:00)
Denizli Stadı: Denizli -Düzkaya (Hüseyin Eyyüpler)
Dr Ali Özsoy Stadı: Tatlısu - Ortaköy (Necmi Bulut)
Aydınköy Sahası: Aydınköy - Yılmazköy (Cemal Sakallı)
Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu - Karşıyaka (Hüseyin Özaşık)

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