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K-PET Ligler'inde program açıklandı

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K-PET Ligler'inde program açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'de 18. hafta maçlarının programını açıkladı.

K-PET Süper Lig'de 18. hafta programı şöyle:

16 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Girne Halk Evi - Esentepe, Mete Adanır Stadı,

Lefke - Gençlik Gücü, 16 Ağustos Stadı,

Küçük Kaymaklı - MA Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı,

17 Şubat Pazar, Saat 14:00

MTG - TOL, Canbulat Stadı,

DTB - Gönyeli, Mete Adanır Stadı,

Cihangir - Çetinkaya, Cihangir Stadı,

YAK - Gençler Birliği, Atatürk Stadı

18 Şubat Pazartesi, Saat 18:30

BÜY - Binatlı, Üner Berkalp Stadı,

K-PET Birinci Lig'de 18. hafta programı şöyle:

16 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Akova - Yeni Boğaziçi, Eray Vudalı Stadı

Göçmenköy - B Bağcıl, Göçmenköy Stadı

Karşıyaka - Değirmenlik, Ergin Şahdur Stadı

Yalova - Maraş, Tahsin Mertekçi Stadı

17 Şubat Pazar, Saat 14:00

Ozanköy - Hamitköy, Mustafa Özkayım Stadı,

Çanakkale - Düzkaya, Muharrem Döveç Stadı

Mesarya - Mormenekşe, Paşaköy Stadı

Doğancı - Y Dumlupınar, Emek Stadı

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