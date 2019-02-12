K-PET Ligler'inde program açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'de 18. hafta maçlarının programını açıkladı.
K-PET Süper Lig'de 18. hafta programı şöyle:
16 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Girne Halk Evi - Esentepe, Mete Adanır Stadı,
Lefke - Gençlik Gücü, 16 Ağustos Stadı,
Küçük Kaymaklı - MA Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı,
17 Şubat Pazar, Saat 14:00
MTG - TOL, Canbulat Stadı,
DTB - Gönyeli, Mete Adanır Stadı,
Cihangir - Çetinkaya, Cihangir Stadı,
YAK - Gençler Birliği, Atatürk Stadı
18 Şubat Pazartesi, Saat 18:30
BÜY - Binatlı, Üner Berkalp Stadı,
K-PET Birinci Lig'de 18. hafta programı şöyle:
16 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Akova - Yeni Boğaziçi, Eray Vudalı Stadı
Göçmenköy - B Bağcıl, Göçmenköy Stadı
Karşıyaka - Değirmenlik, Ergin Şahdur Stadı
Yalova - Maraş, Tahsin Mertekçi Stadı
17 Şubat Pazar, Saat 14:00
Ozanköy - Hamitköy, Mustafa Özkayım Stadı,
Çanakkale - Düzkaya, Muharrem Döveç Stadı
Mesarya - Mormenekşe, Paşaköy Stadı
Doğancı - Y Dumlupınar, Emek Stadı