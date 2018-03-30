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K-Pet Futbol liglerinde haftanın programı

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K-Pet Futbol liglerinde haftanın programı
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31 Mart Cumartesi:

K-Pet Süper Lig:

Saat 16.00 Osman Mehmet Ergün Stadı: Yeniboğaziçi-Yenicami (Mehmet Sezener)

Saat 16.00 Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü (Hüseyin Eyyüpler)

Saat 16.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Cihangir (Serhan Şimşek)

Saat 16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı: Merit A.Yeşilova-Gençler Birliği (Hüseyin Özkan)

K-Pet Birinci Lig:

Saat 16.00 Gönyeli Stadı: Gönyeli-Göçmenköy (Mehmet Malek)

Saat 16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Hamitköy (Ali Özer)

Saat 16.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Dumlupınar (Evren Karademir)

Saat 16.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Akova (Serdar Bilgimer)

Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Girne Halk Evi (Timur Ercan Bodi)

1 Nisan Pazar:

K-Pet Süper Lig:

Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Gençlik Gücü (Osman Özpaşa)

Saat 16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)

K-Pet Birinci Lig:

Saat 16.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Maraş (Mustafa Öztugay)

Saat 16.00 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Değirmenlik (Hasan Eriş)

Saat 16.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Görneç (Hakan Muhtaroğlu)

2 Nisan Pazartesi:

K-Pet Süper Lig:

Saat 19.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı-Yalova (Utku Hamamcıoğlu)

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