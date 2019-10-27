K-Pet futbol liglerinde haftanın maç sonuçları

K-PET Süper Ligde 7. Haftada alınan sonuçları
Doğan Türk Birliği – Cihangir, 0-2
Hamitköy – Türk Ocağı, 0-4
Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, 2-0
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, 1-2
Lefke – Düzkaya,3-1
Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, 1-8
Yenicami – Gençlik Gücü, 6-3
Binatlı – Göçmenköy, 1-1
K-PET BİRİNCİ LİGDE 7. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR
Dörtyol – Çanakkale, 3-4
Maraş – Esentepe, 1-1
Lapta – GHE, 3-1
Ozanköy – Görneç, 1-4
Mesarya – Bostancı Bağcıl, 2-0
Yalova – Yonpaş Dumlupınar, (Ertelendi)
Mormenekşe – Karşıyaka, 1-2