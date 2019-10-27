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K-Pet futbol liglerinde haftanın maç sonuçları

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K-Pet futbol liglerinde haftanın maç sonuçları
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K-PET Süper Ligde 7. Haftada alınan sonuçları

Doğan Türk Birliği – Cihangir,  0-2

Hamitköy – Türk Ocağı, 0-4

Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, 2-0

Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, 1-2

Lefke – Düzkaya,3-1

Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, 1-8

Yenicami – Gençlik Gücü, 6-3

Binatlı – Göçmenköy, 1-1

K-PET BİRİNCİ LİGDE 7. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

Dörtyol – Çanakkale, 3-4

Maraş – Esentepe, 1-1

Lapta – GHE, 3-1

Ozanköy – Görneç, 1-4

Mesarya – Bostancı Bağcıl, 2-0

Yalova – Yonpaş Dumlupınar,  (Ertelendi)

Mormenekşe – Karşıyaka, 1-2

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