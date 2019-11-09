K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları yarının programı

K-PET SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü: 1-2
Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu, 1-3
Lefke – Türk Ocağı: 1-1
Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0-2
10 Kasım Pazar, saat 14:30
Hamitköy – Çetinkaya, Esat Erdoğmuş Stadı, Turgay Misk
Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı, Orhan Dural Stadı, Ali Özer
Binatlı – Düzkaya, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran
11 Kasım Pazartesi, saat 19:00
Yenicami – Cihangir Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
K-PET BİRİNCİ LİG
Mesarya – GHE: 2-2
Yalova – Gençler Birliği: 3-1
Mormenekşe – Çanakkale : 2-1
Karşıyaka – Görneç: 1-1
10 Kasım Pazar, Saat 14:30
Dörtyol – Bostancı Bağcıl, Dörtyol Stadı Ömer Doğru
Maraş – Lapta, Halil Kartal Stadı Hakan Ünal
Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı, Osman Küçük