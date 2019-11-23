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K-Pet futbol liglerinde günün sonuçları ve yarının programı

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K-Pet futbol liglerinde günün sonuçları ve yarının programı

K-PET Süper Ligde 11. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;

Yenicami – MTG, 2-3

DTB - BÜY, 2-1

Hamitköy – K.Kaymaklı, 2-1

Binatlı – Türk Ocağı, 1-0

24 Kasım Pazar Saat 14:30

Gönyeli – M.A.Yeşilova, Gönyeli Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Gençlik Gücü – Cihangir, Atatürk Stadı, Ali Özer

Düzkaya – Göçmenköy, Nihat Bağcıer Stadı, Serkan Şimşek

25 Kasım Pazartesi Saat 19:00

Lefke Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı, Fehim Dayı

K-PET Birinci Ligde 11. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;

Dörtyol – GHE, 1-0

Mormenekşe – B. Bağcıl, 4-1

Ozanköy – Gençler Birliği, 2-4

Y.Dumlupınar – Görneç, 0-1

24 Kasım Pazar Saat 14:30

Mesarya – Maraş, Paşaköy 100. Yıl Stadı, Ferhat Tuna

Yalova – Esentepe, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Karşıyaka – Çanakkale, Ergin Şahdur Stadı, Evren Karademir

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