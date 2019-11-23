K-Pet futbol liglerinde günün sonuçları ve yarının programı

K-PET Süper Ligde 11. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;
Yenicami – MTG, 2-3
DTB - BÜY, 2-1
Hamitköy – K.Kaymaklı, 2-1
Binatlı – Türk Ocağı, 1-0
24 Kasım Pazar Saat 14:30
Gönyeli – M.A.Yeşilova, Gönyeli Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Gençlik Gücü – Cihangir, Atatürk Stadı, Ali Özer
Düzkaya – Göçmenköy, Nihat Bağcıer Stadı, Serkan Şimşek
25 Kasım Pazartesi Saat 19:00
Lefke – Çetinkaya, 16 Ağustos Stadı, Fehim Dayı
K-PET Birinci Ligde 11. haftada alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle;
Dörtyol – GHE, 1-0
Mormenekşe – B. Bağcıl, 4-1
Ozanköy – Gençler Birliği, 2-4
Y.Dumlupınar – Görneç, 0-1
24 Kasım Pazar Saat 14:30
Mesarya – Maraş, Paşaköy 100. Yıl Stadı, Ferhat Tuna
Yalova – Esentepe, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Karşıyaka – Çanakkale, Ergin Şahdur Stadı, Evren Karademir