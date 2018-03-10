K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

K-Pet Süper Lig
Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi: 2-0
Cihangir-Merit A. Yeşilova: 0-2
Mağusa Türk Gücü-Lefke: 2-1
U21 Süper Lig
Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi: 1-0
Cihangir-Merit A. Yeşilova: 2-1
Mağusa Türk Gücü-Lefke: 9-0
K-Pet Birinci Lig
Görneç-Esentepe: 0-3
Gönyeli-Lapta: 3-2
Akova-Çanakkale: 3-2
Girne Halk Evi-Değirmenlik: 2-0
11 Mart Pazar:
K-Pet Süper Lig
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Küçük Kaymaklı(Utku Hamamcıoğlu)
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı:Yalova-Doğan Türk Birliği (Turgay Misk)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu:Binatlı-Ozanköy (Hakan Muhtaroğlu)
İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-BafÜlkü Yurdu (Kerem Eran)
K-Pet Birinci Lig
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı:Hamitköy-B.Bağcıl (Timur Ercan Bodi)
Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Mormenekşe (SerkanDurmaz)
Maraş Stadı: Maraş-Kaya Mehmetçik (EmreÖztaşlı)
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı:Dumlupınar-Doğancı (Serdar Bilgimer)
12 MartPazartesi:
K-PetSüper Lig
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: TürkOcağı-GAÜ Çetinkaya (Serhan Şimşek)