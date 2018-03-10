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KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
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Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları
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K-Pet Süper Lig

Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi: 2-0

Cihangir-Merit A. Yeşilova: 0-2

Mağusa Türk Gücü-Lefke: 2-1

U21 Süper Lig

Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi: 1-0

Cihangir-Merit A. Yeşilova: 2-1

Mağusa Türk Gücü-Lefke: 9-0

K-Pet Birinci Lig

Görneç-Esentepe: 0-3

Gönyeli-Lapta: 3-2

Akova-Çanakkale: 3-2

Girne Halk Evi-Değirmenlik: 2-0

11 Mart Pazar:

K-Pet Süper Lig

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Küçük Kaymaklı(Utku Hamamcıoğlu)

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı:Yalova-Doğan Türk Birliği (Turgay Misk)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu:Binatlı-Ozanköy (Hakan Muhtaroğlu)

İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-BafÜlkü Yurdu (Kerem Eran)

K-Pet Birinci Lig

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı:Hamitköy-B.Bağcıl (Timur Ercan Bodi)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Mormenekşe (SerkanDurmaz)

Maraş Stadı: Maraş-Kaya Mehmetçik (EmreÖztaşlı)

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı:Dumlupınar-Doğancı (Serdar Bilgimer)

 12 MartPazartesi:

K-PetSüper Lig

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: TürkOcağı-GAÜ Çetinkaya (Serhan Şimşek)

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