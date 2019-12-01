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K-Pet Futbol liglerinde günün sonuçları

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K-Pet Futbol liglerinde günün sonuçları

SÜPER LİG
Merit Alsancak Y - Hamitköy 4-1
Baf Ülkü Yurdu - Lefke 0-2
Çetinkaya- Yenicami 2-1

BİRİNCİ LİG
Girne Halk Evi - Yalova 2-1
Esentepe - Mormenekşe 1-1
Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar 0-3

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