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K-Pet Futbol liglerinde günün sonuçları

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K-Pet Futbol liglerinde günün sonuçları

K-PET Süper Ligde 10. Haftada günün sonuçları ve oynanacak olan maçlar

K.Kaymaklı-Gönyeli: 4-1

Düzkaya-Gençlik Gücü: 3-2

BÜY-Hamitköy:  3-1

Göçmenköy-M.A.Yeşilova: 0-3

17 Kasım Pazar, Saat 14:30

MTG-Lefke, Canbulat Stadı (Evren Karademir)

Türk Ocağı-Yenicami, Mete Adanır Stadı (Ali Özer)

Çetinkaya-DTB, Atatürk Stadı (Mustafa Öztuğay)

Cihangir-Binatlı, Cihangir Stadı (Osman Özpaşa)

K-PET Birinci Ligde 10. haftada günün sonuçları  ve oynanacak olan maçlar

Esentepe-Dörtyol: 0-0

Çanakkale-Ozanköy: 1-0

Görneç-Maraş:3-2

17 Kasım Pazar, saat 14:30

Lapta-Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)

B.Bağcıl-Yalova (Fehim Dayı)

G.Birliği-Mormenekşe (Mehmet Sezener)

Y.Dumlupınar-Karşıyaka (Hakan Ünal)
 

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