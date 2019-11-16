K-Pet Futbol liglerinde günün sonuçları

K-PET Süper Ligde 10. Haftada günün sonuçları ve oynanacak olan maçlar
K.Kaymaklı-Gönyeli: 4-1
Düzkaya-Gençlik Gücü: 3-2
BÜY-Hamitköy: 3-1
Göçmenköy-M.A.Yeşilova: 0-3
17 Kasım Pazar, Saat 14:30
MTG-Lefke, Canbulat Stadı (Evren Karademir)
Türk Ocağı-Yenicami, Mete Adanır Stadı (Ali Özer)
Çetinkaya-DTB, Atatürk Stadı (Mustafa Öztuğay)
Cihangir-Binatlı, Cihangir Stadı (Osman Özpaşa)
K-PET Birinci Ligde 10. haftada günün sonuçları ve oynanacak olan maçlar
Esentepe-Dörtyol: 0-0
Çanakkale-Ozanköy: 1-0
Görneç-Maraş:3-2
17 Kasım Pazar, saat 14:30
Lapta-Mesarya (İsfendiyar Açıksöz)
B.Bağcıl-Yalova (Fehim Dayı)
G.Birliği-Mormenekşe (Mehmet Sezener)
Y.Dumlupınar-Karşıyaka (Hakan Ünal)