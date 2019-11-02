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K-Pet futbol liglerinde günün sonuçları

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K-Pet futbol liglerinde günün sonuçları
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K-PET Süper Ligde 8. haftada alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği, 1-1

Mağusa Türk Gücü – Hamitköy, 7-2

Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, 1-1

Cihangir – Lefke, Cihangir Stadı, 0-3

Düzkaya – Yenicami, 1-3

3 KASIM PAZAR SAAT 14:30

Çetinkaya – Gönyeli, Atatürk Stadı, Ali Özer

Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa

4 Kasım Pazartesi saat19:00

Gençlik Gücü – Binatlı, Atatürk Stadı, Fehim Dayı

K-PET Birinci Ligde 8. hafta programı şöyle:

BUGÜN

Gençler Birliği – Dörtyol, 2-0

Esentepe – Mesarya, 1-3

Görneç – Lapta, 1-3

Yonpaş Dumlupınar – Mormenekşe, 8-0

3 Kasım Pazar, Saat 14:30

GHE – Maraş, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan

Çanakkale – Yalova, Muharrem Döveç Stadı, Mehmet Sezener

Karşıyaka – Ozanköy, Ergin Şahdur Stadı, Serhan Şimşek
 

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