K-Pet futbol liglerinde günün sonuçları

K-PET Süper Ligde 8. haftada alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:
Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği, 1-1
Mağusa Türk Gücü – Hamitköy, 7-2
Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, 1-1
Cihangir – Lefke, Cihangir Stadı, 0-3
Düzkaya – Yenicami, 1-3
3 KASIM PAZAR SAAT 14:30
Çetinkaya – Gönyeli, Atatürk Stadı, Ali Özer
Baf Ülkü Yurdu – Merit Alsancak Yeşilova, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa
4 Kasım Pazartesi saat19:00
Gençlik Gücü – Binatlı, Atatürk Stadı, Fehim Dayı
K-PET Birinci Ligde 8. hafta programı şöyle:
BUGÜN
Gençler Birliği – Dörtyol, 2-0
Esentepe – Mesarya, 1-3
Görneç – Lapta, 1-3
Yonpaş Dumlupınar – Mormenekşe, 8-0
3 Kasım Pazar, Saat 14:30
GHE – Maraş, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan
Çanakkale – Yalova, Muharrem Döveç Stadı, Mehmet Sezener
Karşıyaka – Ozanköy, Ergin Şahdur Stadı, Serhan Şimşek