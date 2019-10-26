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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları
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K-PET Süper Ligde 7. Haftada alınan sonuçlar

Doğan Türk Birliği – Cihangir, 0-2

Hamitköy – Türk Ocağı, 0-4

Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, 2-0

Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, 1-2

Lefke – Düzkaya, 3-1

27 EKİM PAZAR, SAAT 14:30

Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener

Yenicami – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Binatlı – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Hakan Muhtaroğlu
 

K-PET Birinci Ligde 7. Hafta günün sonuçları

Dörtyol – Çanakkale, 3-4

Maraş – Esentepe, 1-1

Lapta – GHE, 3-1

Ozanköy – Görneç, 1-4

27 EKİM PAZAR, SAAT 14:30

Mesarya – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan

Yalova – Yonpaş Dumlupınar, Tahsin Mertekçi Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Mormenekşe – Karşıyaka, Cemal Balses Stadı, Osman Özpaşa

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