K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

K-PET Süper Ligde 7. Haftada alınan sonuçlar
Doğan Türk Birliği – Cihangir, 0-2
Hamitköy – Türk Ocağı, 0-4
Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, 2-0
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, 1-2
Lefke – Düzkaya, 3-1
27 EKİM PAZAR, SAAT 14:30
Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener
Yenicami – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Binatlı – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Hakan Muhtaroğlu
K-PET Birinci Ligde 7. Hafta günün sonuçları
Dörtyol – Çanakkale, 3-4
Maraş – Esentepe, 1-1
Lapta – GHE, 3-1
Ozanköy – Görneç, 1-4
27 EKİM PAZAR, SAAT 14:30
Mesarya – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan
Yalova – Yonpaş Dumlupınar, Tahsin Mertekçi Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Mormenekşe – Karşıyaka, Cemal Balses Stadı, Osman Özpaşa