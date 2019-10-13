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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları
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SÜPER LİG
Doğan T.B – Gençlik Gücü 2-1
Hamitköy - Düzkaya 3-3
Lefke - Binatlı 0-4
BİRİNCİ LİG
Dörtyol - Karşıyaka 0-0
Lapta – B. Bağcıl 1-0
Mormenekşe - Görneç 1-1

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