K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

K-Pet Süper Lig
Binatlı – Doğan TB: 0-3
G.Gücü – Hamitköy: 2-4
Düzkaya – Gönyeli: 0-1
Cihangir – Merit A. Yeşilova : 4-1
6 EKİM PAZAR, SAAT 15:30
Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – K. Kaymaklı (Evren Karademir)
Canbulat Stadı Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Öztugay)
Atatürk Stadı Göçmenköy – Çetinkaya (Osman Özpaşa)
7 EKİM PAZARTESİ, SAAT 19:00
Atatürk Stadı, Yenicami – Lefke (Fehim Dayı)
K-PET BİRİNCİ LİG
Yonpaş Dumlupınar – Mesarya: 0-1
Bağcıl – Girne Halk Evi:0-2
Görneç – Esentepe: 3-1
Mormenekşe – Yalova: 0-4
6 EKİM PAZAR, SAAT 15:30
Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy – Dörtyol, Ahmet Özkurtuluş
Muharrem Döveç Stadı Çanakkale – Maraş,Ömer Doğru
Cumhuriyet Stadı Gençler Birliği – Lapta, Zekai Töre