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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları
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K-Pet Süper Lig

Binatlı – Doğan TB: 0-3

G.Gücü – Hamitköy:  2-4

Düzkaya – Gönyeli: 0-1

Cihangir – Merit A. Yeşilova : 4-1

6 EKİM PAZAR, SAAT 15:30

Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – K. Kaymaklı (Evren Karademir)

Canbulat Stadı Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu (Mustafa Öztugay)

Atatürk Stadı Göçmenköy – Çetinkaya (Osman Özpaşa)

7 EKİM PAZARTESİ, SAAT 19:00 

Atatürk Stadı, Yenicami – Lefke (Fehim Dayı)

K-PET BİRİNCİ LİG

Yonpaş Dumlupınar – Mesarya: 0-1

Bağcıl – Girne Halk Evi:0-2

Görneç – Esentepe: 3-1

Mormenekşe – Yalova: 0-4

6 EKİM PAZAR, SAAT 15:30

Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy – Dörtyol, Ahmet Özkurtuluş

Muharrem Döveç Stadı Çanakkale – Maraş,Ömer Doğru

Cumhuriyet Stadı Gençler Birliği – Lapta, Zekai Töre

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