K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

SÜPER LİG
Lefke - Doğan Türk Birliği 0-1
Mtg - Girne Halk Evi 4-0
Türk Ocağı - Binatlı 2-0
Cihangir - Gençlik Gücü 1-2
BİRİNCİ LİG
Doğancı - Ozanköy 2-3
Düzkaya - Maraş 3-0
Göçmenköy - Karşıyaka 1-0
Akova Vuda – Y Dumlupınar 1-1
U-21
SÜPER LİG
Baf Ülkü Yurdu – Yenicami 2-1
Lefke - Doğan Türk Birliği (Ertelendi)
MTG - Girne Halk Evi (GHE çıkmadı)
Türk Ocağı - Binatlı 5-0
Cihangir - Gençlik Gücü 2-3
BİRİNCİ LİG
Doğancı - Ozanköy 0-3 (H)
Düzkaya - Maraş Ert
Göçmenköy - Karşıyaka 4-2
Akova Vuda – Y Dumlupınar 0-6