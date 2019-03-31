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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları
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SÜPER LİG 
Lefke - Doğan Türk Birliği 0-1
Mtg - Girne Halk Evi 4-0
Türk Ocağı - Binatlı 2-0
Cihangir - Gençlik Gücü 1-2

BİRİNCİ LİG 
Doğancı - Ozanköy 2-3
Düzkaya - Maraş 3-0
Göçmenköy - Karşıyaka 1-0
Akova Vuda – Y Dumlupınar 1-1

U-21

SÜPER LİG 

Baf Ülkü Yurdu – Yenicami 2-1
Lefke - Doğan Türk Birliği (Ertelendi)
MTG - Girne Halk Evi (GHE çıkmadı)
Türk Ocağı - Binatlı 5-0
Cihangir - Gençlik Gücü 2-3

BİRİNCİ LİG 
Doğancı - Ozanköy 0-3 (H)
Düzkaya - Maraş Ert
Göçmenköy - Karşıyaka 4-2
Akova Vuda – Y Dumlupınar 0-6

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