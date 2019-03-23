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K-Pet Futbol liglerinde günün sonuçları

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K-Pet Futbol liglerinde günün sonuçları
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SÜPER LİG 

Gönyeli – Merit A. Yeşilova: 0-2
Bİnatlı - Çetinkaya 1-0
Gençler B - K Kaymaklı 2-2
Esentepe – Cihangir 2-0
G H E - Baf Ülkü Yurdu 1-3
 

BİRİNCİ LİG 
Mormenekşe – Yeniboğaziçi 1-0
Yalova – Ozanköy 0-0
Yonpaş Dumlupınar – Göçmenköy 1-1
Değirmenlik - Akova Vuda 1-5
Karşıyaka – Mesarya 0-3

U-21 Ligi sonuçları

SÜPER LİG 

Gönyeli – M. A. Yeşilova 1-4
Bİnatlı - Çetinkaya 1-5
Gençler B - K Kaymaklı 1-4
Esentepe – Cihangir 1-0
G H E - Baf Ülkü Yurdu 0-7
 

BİRİNCİ LİG 
Mormenekşe – Yeniboğaziçi 2-0
Yalova – Ozanköy 2-0
Yonpaş Dumlupınar – Göçmenköy 5-0
Değirmenlik - Akova Vuda 3-3
Karşıyaka – Mesarya 1-0

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