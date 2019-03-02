K-Pet Futbol Ligleri’nde günün sonuçları

SÜPER LİG
Mağusa Türk Gücü - Gönyeli 3-0
Doğan Türk Birliği - Esentepe 2-3
Cihangir - Binatlı 2-3
Baf Ülkü Yurdu - Gençler Birliği 3-3
Birinci Lig
Çanakkale - Bostancı B 1-5
Ozanköy - Değirmenlik 1-0
Mesarya - Maraş 1-3
Yalova - Yonpaş Dumlupınar 1-1
A2 Ligleri
SÜPER LİG
Yenicami-G.Gücü: 3-3
Mağusa Türk Gücü - Gönyeli 9-2
Doğan Türk Birliği - Esentepe 5-1
Cihangir - Binatlı 2-2
Baf Ülkü Yurdu - Gençler Birliği 2-0
BİRİNCİ LİG
Çanakkale - Bostancı B 1-1
Ozanköy - Değirmenlik 2-3
Mesarya - Maraş 0-0
Yalova - Yonpaş Dumlupınar 0-5