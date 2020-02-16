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K-Pet futbol liglerinde günün karşılaşmalarının sonuçları:

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K-Pet futbol liglerinde günün karşılaşmalarının sonuçları:


SÜPER LİG
Lefke - Yenicami 1-4
Doğan Türk Birliği - Binatlı 3-1
Hamitköy - Gençlik Gücü 1-0

BİRİNCİ LİG
Yalova - Mormenekşe 1-0
Lapta - Gençler Birliği 1-4
Maraş - Çanakkale 0-0
Esentepe - Görneç 2-2

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