K-Pet Futbol Ligler’inde alınan sonuçlar ve haftanın programı:

K-Pet Süper Lig
Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği: 1-3
Yeni Boğaziçi-Merit A. Yeşilova: 1-2
Cihangir-Gençler Birliği: 3-3
Yalova-Lefke: 2-2
U21 Süper Lig
Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği: 1-2
Yeni Boğaziçi-Merit A. Yeşilova: 2-4
Cihangir-Gençler Birliği: 3-0
Yalova-Lefke: 3-1
K-Pet Birinci Lig
Lapta-Esentepe: 1-1
Dumlupınar-Girne Halk Evi: 0-2
Göçmenköy-Bostancı Bağcıl: 3-1
Görneç-Değirmenlik: 0-0
11 Şubat Pazar:
K-Pet Süper Lig
Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Mağusa Türk Gücü (Osman Özpaşa)
Saat 14.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Küçük Kaymaklı (Mehmet Sezener)
Saat 14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Baf Ülkü Yurdu (Hüseyin Eyyüpler)
K-Pet Birinci Lig
Saat 14.30 Maraş Stadı: Maraş-Hamitköy (Serdar Bilgimer)
Saat 14.30 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Mormenekşe (Kerem Eran)
Saat 14.30 Gönyeli Stadı: Gönyeli-Kaya Mehmetçik (Timur Ercan Bodi)
Saat 14.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Doğancı (Mustafa Öztugay)
12 Şubat Pazartesi:
K-Pet Süper Lig
Saat 18.15 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-GAÜ Çetinkaya (Mehmet Malek)