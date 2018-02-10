banner107
22 0
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
Lefkoşa, Güzelyurt’a karşı
43 0
7 0
143 0
8 0
16 0
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
Çeyrek finale yükselenler belirlendi
59 0
23 0
banner82
banner147

K-Pet Futbol Ligler’inde alınan sonuçlar ve haftanın programı:

banner27

K-Pet Futbol Ligler’inde alınan sonuçlar ve haftanın programı:
banner137

K-Pet Süper Lig

Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği: 1-3

Yeni Boğaziçi-Merit A. Yeşilova: 1-2

Cihangir-Gençler Birliği: 3-3

Yalova-Lefke: 2-2

U21 Süper Lig

Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği: 1-2

Yeni Boğaziçi-Merit A. Yeşilova: 2-4

Cihangir-Gençler Birliği: 3-0

Yalova-Lefke: 3-1

K-Pet Birinci Lig

Lapta-Esentepe: 1-1

Dumlupınar-Girne Halk Evi: 0-2

Göçmenköy-Bostancı Bağcıl: 3-1

Görneç-Değirmenlik: 0-0

11 Şubat Pazar:

K-Pet Süper Lig

Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Mağusa Türk Gücü (Osman Özpaşa)

Saat 14.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Küçük Kaymaklı (Mehmet Sezener)

Saat 14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Baf Ülkü Yurdu (Hüseyin Eyyüpler)

K-Pet Birinci Lig

Saat 14.30 Maraş Stadı: Maraş-Hamitköy (Serdar Bilgimer)

Saat 14.30 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Mormenekşe (Kerem Eran)

Saat 14.30 Gönyeli Stadı: Gönyeli-Kaya Mehmetçik (Timur Ercan Bodi)

Saat 14.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Doğancı (Mustafa Öztugay)

12 Şubat Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Saat 18.15 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-GAÜ Çetinkaya (Mehmet Malek)

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.