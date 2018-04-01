K-Pet Futbol liglerinde alınan sonuçlar

K-Pet Süper Lig:
Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı: 1-4
Yeniboğaziçi-Yenicami: 0-0
Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 2-4
Ozanköy-Cihangir: 0-3
Merit A. Yeşilova-Gençler Birliği: 4-1
Lefke-Gençlik Gücü: 5-0
GAÜ Çetinkaya-Baf Ülkü Yurdu: 2-1
2 Nisan Pazartesi:
K-Pet Süper Lig:
Saat 19.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı-Yalova (Utku Hamamcıoğlu)
U21 Süper Lig:
Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı: 0-2
Yeniboğaziçi-Yenicami: 0-7
Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 1-2
Ozanköy-Cihangir: 0-2
Merit A. Yeşilova-Gençler Birliği: 6-1
Lefke-Gençlik Gücü: 1-7
GAÜ Çetinkaya-Baf Ülkü Yurdu: 1-2
Binatlı-Yalova: 2-1
K-Pet Birinci Lig:
Gönyeli-Göçmenköy: 2-1
Esentepe-Hamitköy: 0-4
Lapta-Dumlupınar: 1-2
Bostancı Bağcıl-Akova: 1-1
Doğancı-Girne Halk Evi: 3-0
Mormenekşe-Maraş: 1-0
Kaya Mehmetçik-Değirmenlik: 0-0
Çanakkale-Görneç: 1-1