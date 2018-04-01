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K-Pet Futbol liglerinde alınan sonuçlar

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K-Pet Futbol liglerinde alınan sonuçlar
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K-Pet Süper Lig:

Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı: 1-4

Yeniboğaziçi-Yenicami: 0-0

Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 2-4

Ozanköy-Cihangir: 0-3

Merit A. Yeşilova-Gençler Birliği: 4-1

Lefke-Gençlik Gücü: 5-0

GAÜ Çetinkaya-Baf Ülkü Yurdu: 2-1

2 Nisan Pazartesi:

K-Pet Süper Lig:

Saat 19.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı-Yalova (Utku Hamamcıoğlu)

U21 Süper Lig:

Doğan Türk Birliği-Türk Ocağı: 0-2

Yeniboğaziçi-Yenicami: 0-7

Küçük Kaymaklı-Mağusa Türk Gücü: 1-2

Ozanköy-Cihangir: 0-2

Merit A. Yeşilova-Gençler Birliği: 6-1

Lefke-Gençlik Gücü: 1-7

GAÜ Çetinkaya-Baf Ülkü Yurdu: 1-2

Binatlı-Yalova: 2-1

K-Pet Birinci Lig: 

Gönyeli-Göçmenköy: 2-1

Esentepe-Hamitköy: 0-4

Lapta-Dumlupınar: 1-2

Bostancı Bağcıl-Akova: 1-1

Doğancı-Girne Halk Evi: 3-0

Mormenekşe-Maraş: 1-0

Kaya Mehmetçik-Değirmenlik: 0-0

Çanakkale-Görneç: 1-1

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