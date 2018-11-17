K-Pet Futbol Ligleri’nde 9. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

K-PET SÜPER LİG
Binatlı - Türk Ocağı: 0-3
Yenicami – Baf Ü. Yurdu, 1-1
Esentepe – K.Kaymaklı, 0-1
Girne H. Evi – Mağusa T. Gücü, 0-2
Gençlik Gücü – Cihangir, 2-3
18 Kasım Pazar(Saat 14:00)
Gönyeli – Çetinkaya, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Doğan T. Birliği – Lefke, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Gençler Birliği – M. A. Yeşilova, Cumhuriyet Stadı, HakanMuhtaroğlu
K-PET 1. LİG
Ozanköy – Doğancı, 0-1
Yalova – Mesarya, 1-1
Mormenekşe – Bostancı Bağcıl, 1-2
Maraş – Düzkaya, 1-0
Karşıyaka – Göçmenköy, 0-1
18 Kasım Pazar
Hamitköy – Yeni Boğaziçi, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı
Değirmenlik – Çanakkale, Sadık Cemil Stadı, Emre Öztaşlı
Yonpaş Dumlupınar – Akova, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener