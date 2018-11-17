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K-Pet Futbol Ligleri’nde 9. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

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K-Pet Futbol Ligleri’nde 9. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
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K-PET SÜPER LİG

Binatlı - Türk Ocağı: 0-3

Yenicami – Baf Ü. Yurdu, 1-1

Esentepe – K.Kaymaklı, 0-1

Girne H. Evi – Mağusa  T. Gücü, 0-2

Gençlik Gücü – Cihangir, 2-3

18 Kasım Pazar(Saat 14:00)

Gönyeli – Çetinkaya, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Doğan T. Birliği – Lefke, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Gençler Birliği – M. A. Yeşilova, Cumhuriyet Stadı, HakanMuhtaroğlu

 K-PET 1. LİG

Ozanköy – Doğancı, 0-1

Yalova – Mesarya, 1-1

Mormenekşe – Bostancı Bağcıl, 1-2

Maraş – Düzkaya, 1-0

Karşıyaka – Göçmenköy, 0-1

18 Kasım Pazar

Hamitköy – Yeni Boğaziçi, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı

Değirmenlik – Çanakkale, Sadık Cemil Stadı, Emre Öztaşlı 

Yonpaş Dumlupınar – Akova, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener

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