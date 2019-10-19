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K-PET Futbol Liglerinde 6. haftada alınan sonuç ve haftanın programı şöyle

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K-PET Futbol Liglerinde 6. haftada alınan sonuç ve haftanın programı şöyle
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K-Pet Süper Lig

Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, 0-1

Türk Ocağı – Gönyeli,3-3

Mağusa Türk Gücü– Merit Alsancak Yeşilova 2-1

Gençlik Gücü – Lefke, 1-3

Binatlı – Yenicami, 1-3

20 Ekim Pazar, Saat 15:30

Düzkaya – Doğan Türk Birliği, Nihat Bağcıer Stadı, Evren Karademir

Cihangir – Hamitköy, Cihangir Stadı, Mustafa Öztugay

Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu, Atatürk Stadı, Turgay Misk

K-PET Birinci Lig

Gençler Birliği – Mesarya, 0-2

Yonpaş Dumlupınar – Dörtyol, 1-0

Karşıyaka – Yalova,  Tatil edildi

Ozanköy – Mormenekşe, 1-2

20 Ekim Pazar, Saat 15:30

Bostancı Bağcıl – Maraş, Bağcıl Stadı, Zekai Töre 

Esentepe – Lapta, Erdal Barut Stadı, Ali Özer

Görneç – GHE, 3 Şehitler Stadı, Hüseyin Eyyüpler

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