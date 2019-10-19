K-PET Futbol Liglerinde 6. haftada alınan sonuç ve haftanın programı şöyle

K-Pet Süper Lig
Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, 0-1
Türk Ocağı – Gönyeli,3-3
Mağusa Türk Gücü– Merit Alsancak Yeşilova 2-1
Gençlik Gücü – Lefke, 1-3
Binatlı – Yenicami, 1-3
20 Ekim Pazar, Saat 15:30
Düzkaya – Doğan Türk Birliği, Nihat Bağcıer Stadı, Evren Karademir
Cihangir – Hamitköy, Cihangir Stadı, Mustafa Öztugay
Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu, Atatürk Stadı, Turgay Misk
K-PET Birinci Lig
Gençler Birliği – Mesarya, 0-2
Yonpaş Dumlupınar – Dörtyol, 1-0
Karşıyaka – Yalova, Tatil edildi
Ozanköy – Mormenekşe, 1-2
20 Ekim Pazar, Saat 15:30
Bostancı Bağcıl – Maraş, Bağcıl Stadı, Zekai Töre
Esentepe – Lapta, Erdal Barut Stadı, Ali Özer
Görneç – GHE, 3 Şehitler Stadı, Hüseyin Eyyüpler