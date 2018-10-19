K-Pet Futbol Ligleri’nde 5. Hafta maç programı

K-PET SÜPER LİG
Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova, 1-0
20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Gönyeli - MTG, Atatürk Stadı, Turgay Misk
GHE – Lefke, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa
Gençler Birliği – BÜY, Cumhuriyet Stadı, Emre Öztaşlı
21 Ekim Pazar, Saat 15:30
TOL - Küçük Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
Esentepe – Doğan Türk Birliği, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Binatlı – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, Mehmet Sezener
GG – YAK, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu
K-PET 1. LİG
20 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Hamitköy – Göçmenköy, Esat Edoğmuş Stadı, Mustafa Öztugay
Bostancı Bağcıl – Çanakkale, Üner Berkalp Stadı, Serkan Durmaz
Mormenekşe – Akova, Cemal Balses Stadı, Zekai Töre
Yonpaş Dumlupınar – Yalova, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hakan Muhtaroğlu
21 Ekim Pazar, Saat 15:30
Yeni Boğaziçi – Düzkaya, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hüseyin Özkan
Değirmenlik – Ozanköy, Sadık Cemil Stadı, Hakan Ünal
Maraş – Mesarya, Maraş Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Karşıyaka – Doğancı, Ergin Cemal Şahdur Stadı, Osman Küçük