K-Pet Futbol Liglerinde 2. Haftada alınan dün sonuçlar ve günün programı

K-Pet Futbol Liglerinde 2. Haftada alınan sonuçlar ve haftanın maç programı ile maçları yönetecek hakemler şöyle:

SÜPER LİG

Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: 0-0

Binatlı – Gönyeli: 0-2

Gençlik Gücü – Merit A. Yeşilova: 2-2

Cihangir – Baf Ü. Yurdu: 5-0

22 EYLÜL PAZAR(SAAT 16:30):

Yenicami – Hamitköy: turgay Misk

Düzkaya – K.Kaymaklı: Mustafa Öztuğay

Lefke – Doğan T. Birliği:Kerem Eran

23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):

Türk Ocağı – Çetinkaya:Mehmet Sezener

K-PET 1. LİG

Yalova – Dörtyol: 3-0

Görneç – B. Bağcıl: 3-1

Karşıyaka – Maraş: 1-2

22 EYLÜL PAZAR(SAAT 16:30):

Ozanköy – Mesarya: Utku Hammacıoğlu

Çanakkale – Girne Halk Evi: Osman Özpaşa

Yonpaş Dumlupınar – Lapta: Hüseyin Özkan

23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):

Gençler Birliği – Esentepe : Serkan Şimşek