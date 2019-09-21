K-Pet Futbol Liglerinde 2. Haftada alınan dün sonuçlar ve günün programı

K-Pet Futbol Liglerinde 2. Haftada alınan sonuçlar ve haftanın maç programı ile maçları yönetecek hakemler şöyle:
SÜPER LİG
Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: 0-0
Binatlı – Gönyeli: 0-2
Gençlik Gücü – Merit A. Yeşilova: 2-2
Cihangir – Baf Ü. Yurdu: 5-0
22 EYLÜL PAZAR(SAAT 16:30):
Yenicami – Hamitköy: turgay Misk
Düzkaya – K.Kaymaklı: Mustafa Öztuğay
Lefke – Doğan T. Birliği:Kerem Eran
23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):
Türk Ocağı – Çetinkaya:Mehmet Sezener
K-PET 1. LİG
Yalova – Dörtyol: 3-0
Görneç – B. Bağcıl: 3-1
Karşıyaka – Maraş: 1-2
22 EYLÜL PAZAR(SAAT 16:30):
Ozanköy – Mesarya: Utku Hammacıoğlu
Çanakkale – Girne Halk Evi: Osman Özpaşa
Yonpaş Dumlupınar – Lapta: Hüseyin Özkan
23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):
Gençler Birliği – Esentepe : Serkan Şimşek