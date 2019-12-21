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K-PET Futbol liglerinde 15. hafta programı

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K-PET Futbol liglerinde 15. hafta programı

K-PET Süper Ligde 15. hafta programı şöyle;

21 Aralık Cumartesi Saat 14:00

DTB – Hamitköy, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa

Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Yenicami - M.A.Yeşilova, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener

Cihangir – MTG, Cihangir Stadı, Fehim Dayı

22 Aralık Pazar Saat 14:00

BinatlıK.Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı, Evren Karademir

Gençlik Gücü – BÜY, Atatürk Stadı, Turgay Misk

Düzkaya – Çetinkaya, Nihat Bağcıer Stadı, Kerem Eran

Türk Ocağı – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu

K-PET Birinci Ligde 15. hafta programı şöyle;

21 Aralık Cumartesi Saat 14:00

Yalova – Mesarya, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay

Ozanköy – Lapta, Mustafa Özkayım Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Y. Dumlupınar –Esentepe, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan

Gençler Birliği – Görneç, Cumhuriyet Stadı, İsfendiyar Açıksöz

22 Aralık Pazar Saat 14:00

Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal

Karşıyaka – Girne Halk Evi, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Şimşek

Çanakkale – B. Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı, Emre Öztaşlı

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