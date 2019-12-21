K-PET Futbol liglerinde 15. hafta programı

K-PET Süper Ligde 15. hafta programı şöyle;
21 Aralık Cumartesi Saat 14:00
DTB – Hamitköy, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa
Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Yenicami - M.A.Yeşilova, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
Cihangir – MTG, Cihangir Stadı, Fehim Dayı
22 Aralık Pazar Saat 14:00
Binatlı – K.Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı, Evren Karademir
Gençlik Gücü – BÜY, Atatürk Stadı, Turgay Misk
Düzkaya – Çetinkaya, Nihat Bağcıer Stadı, Kerem Eran
Türk Ocağı – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu
K-PET Birinci Ligde 15. hafta programı şöyle;
21 Aralık Cumartesi Saat 14:00
Yalova – Mesarya, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay
Ozanköy – Lapta, Mustafa Özkayım Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Y. Dumlupınar –Esentepe, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan
Gençler Birliği – Görneç, Cumhuriyet Stadı, İsfendiyar Açıksöz
22 Aralık Pazar Saat 14:00
Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal
Karşıyaka – Girne Halk Evi, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Şimşek
Çanakkale – B. Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı, Emre Öztaşlı