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K-PET Futbol Liglerinde 14. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

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K-PET Futbol Liglerinde 14. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

K-PET Süper Ligde 14. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

BÜY - Binatlı, 2-1

Göçmenköy - Hamitköy 4-2

M.A.Yeşilova - Lefke, 6-1

K.Kaymaklı - Yenicami 6-3

MTG – Düzkaya, 3-0

15 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00

Gönyeli - DTB, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener

Çetinkaya - Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Türk Ocağı - Cihangir, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa

K-Pet 1. Ligde 14. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

Mesarya – Dörtyol, 0-0

Lapta – Mormenekşe, 1-2

Girne Halk Evi – Ozanköy, 3-2

B. Bağcıl – Y. Dumlupınar, 0-0

15 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00

Maraş – Yalova, Halil Kartal Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Esentepe – Karşıyaka, Erdal Barut Stadı, Hakan Ünal

Gençler Birliği – Çanakkale, Cumhuriyet Stadı, İsmail Ercan

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