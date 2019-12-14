K-PET Futbol Liglerinde 14. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;

K-PET Süper Ligde 14. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;
BÜY - Binatlı, 2-1
Göçmenköy - Hamitköy 4-2
M.A.Yeşilova - Lefke, 6-1
K.Kaymaklı - Yenicami 6-3
MTG – Düzkaya, 3-0
15 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00
Gönyeli - DTB, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener
Çetinkaya - Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Türk Ocağı - Cihangir, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa
K-Pet 1. Ligde 14. haftada alınan sonuçlar ve günün programı şöyle;
Mesarya – Dörtyol, 0-0
Lapta – Mormenekşe, 1-2
Girne Halk Evi – Ozanköy, 3-2
B. Bağcıl – Y. Dumlupınar, 0-0
15 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00
Maraş – Yalova, Halil Kartal Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Esentepe – Karşıyaka, Erdal Barut Stadı, Hakan Ünal
Gençler Birliği – Çanakkale, Cumhuriyet Stadı, İsmail Ercan