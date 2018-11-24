banner107
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
35 0
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
Bu özel araçtan sadece bir adet üretildi
27 0
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
258 1
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
158 0
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
26 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
43 0
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
21 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
240 0
banner82

K-Pet Futbol Liglerinde 10. hafta sonuçları ve günün programı şöyle:

banner27

banner210
K-Pet Futbol Liglerinde 10. hafta sonuçları ve günün programı şöyle:
banner215

K-Pet Süper Lig

Mağusa Türk Gücü - Yenicami          3 – 0

Küçük Kaymaklı - Gençlik Gücü      1 – 1

Baf Ülkü Yurdu – DTB                    0 – 1

Merit A.Yeşilova – Esentepe             2 – 1

Bugün – 14.00

Türk Ocağı - Gönyeli                         Ali Özer

Çetinkaya - Gençler Birliği                Serkan Durmaz

Cihangir - Girne Halk Evi                  Hakan Muhtaroğlu

Pazartesi – 18.00

Lefke - Binatlı                                   Utku Hamamcıoğlu

K-Pet 1.Lig

Yeniboğaziçi - Maraş                         1 – 4

Düzkaya – Değirmenlik                     3 – 1

Göçmenköy - Yalova                         2 – 4

Akova - Karşıyaka                             2 – 2

Doğancı - Mormenekşe                      3 – 0

Mesarya  - Ozanköy                           1 – 4

Bugün – 14.00

Bostancı Bağcıl  - Hamitköy             Mustafa Öztugay

Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar       Evren Karademir

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.