K-Pet Futbol Liglerinde 10. hafta sonuçları ve günün programı şöyle:

K-Pet Süper Lig
Mağusa Türk Gücü - Yenicami 3 – 0
Küçük Kaymaklı - Gençlik Gücü 1 – 1
Baf Ülkü Yurdu – DTB 0 – 1
Merit A.Yeşilova – Esentepe 2 – 1
Bugün – 14.00
Türk Ocağı - Gönyeli Ali Özer
Çetinkaya - Gençler Birliği Serkan Durmaz
Cihangir - Girne Halk Evi Hakan Muhtaroğlu
Pazartesi – 18.00
Lefke - Binatlı Utku Hamamcıoğlu
K-Pet 1.Lig
Yeniboğaziçi - Maraş 1 – 4
Düzkaya – Değirmenlik 3 – 1
Göçmenköy - Yalova 2 – 4
Akova - Karşıyaka 2 – 2
Doğancı - Mormenekşe 3 – 0
Mesarya - Ozanköy 1 – 4
Bugün – 14.00
Bostancı Bağcıl - Hamitköy Mustafa Öztugay
Çanakkale - Yonpaş Dumlupınar Evren Karademir