K-Pet Futbol liglerin de günün sonuçları ve yarının programı

Çetinkaya – Göçmenköy 1-2
Baf Ülkü Yurdu – MTG: 2-4
Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı: 2-2
Gönyeli – Düzkaya, 6-1
Yeşilova – Cihangir: 2-1
16 Şubat Pazar, Saat 14:00
Lefke – Yenicami, 16 Ağustos Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Doğan Türk Birliği – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener
Hamitköy – Gençlik Gücü, Esat Erdoğmuş Stadı, Kerem Eran
K-PET Birinci Ligde 19. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
15 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Dörtyol – Ozanköy: 7-0
Girne Halk Evi – Bostancı Bağcıl: 1-1
Mesarya – Yonpaş Dumlupınar: 1-1
16 Şubat Pazar, Saat 14:00
Yalova – Mormenekşe, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay
Lapta – Gençler Birliği, Şht Şevket Kadir Stadı, Ali Özer
Maraş – Çanakkale, Halil Kartal Stadı, Serkan Şimşek
Esentepe – Görneç, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler