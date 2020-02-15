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K-Pet Futbol liglerin de günün sonuçları ve yarının programı

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K-Pet Futbol liglerin de günün sonuçları ve yarının programı

Çetinkaya – Göçmenköy 1-2

Baf Ülkü Yurdu – MTG: 2-4

Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı: 2-2

Gönyeli – Düzkaya, 6-1

Yeşilova – Cihangir: 2-1

16 Şubat Pazar, Saat 14:00

Lefke – Yenicami, 16 Ağustos Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Doğan Türk Birliği – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener

Hamitköy – Gençlik Gücü, Esat Erdoğmuş Stadı, Kerem Eran

K-PET Birinci Ligde 19. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

15 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Dörtyol – Ozanköy: 7-0

Girne Halk Evi – Bostancı Bağcıl: 1-1

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar: 1-1

16 Şubat Pazar, Saat 14:00

Yalova – Mormenekşe, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay

Lapta – Gençler Birliği, Şht Şevket Kadir Stadı, Ali Özer

Maraş – Çanakkale, Halil Kartal Stadı,  Serkan Şimşek      

Esentepe – Görneç, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler

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