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K-Pet futbol liglerimizde günün sonuçları

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K-Pet futbol liglerimizde günün sonuçları
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K-Pet futbol liglerimizde 2019 -2020 futbol sezonunu ilk hafta günün karşılaşmalarının sonuçları

K-PET SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği-Göçmenköy: 4-0

Çetinkaya- Cihangir:3-4
MTG - Türk Ocağı 0-1
Küçük Kaymaklı - Gençlik Gücü 1-1

Baf Ülkü Yurdu - Düzkaya 5-1
K-PET BİRİNCİ LİG
Esentepe - Çanakkale 2-0
Lapta - Karşıyaka 1-2
Mesarya - Mormenekşe 2-0

U-21 LİGLERİ

K-PET SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği – Göçmenköy: 15-2

Çetinkaya- Cihangir 9-1
MTG - Türk Ocağı 1-1
Küçük Kaymaklı - Gençlik Gücü 2-1

Baf Ülkü Yurdu - Düzkaya 3-2
K-PET BİRİNCİ LİG
Esentepe - Çanakkale 2-4
Lapta - Karşıyaka 4-1
Mesarya - Mormenekşe 9-1

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