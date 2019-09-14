K-Pet futbol liglerimizde günün sonuçları

K-Pet futbol liglerimizde 2019 -2020 futbol sezonunu ilk hafta günün karşılaşmalarının sonuçları
K-PET SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği-Göçmenköy: 4-0
Çetinkaya- Cihangir:3-4
MTG - Türk Ocağı 0-1
Küçük Kaymaklı - Gençlik Gücü 1-1
Baf Ülkü Yurdu - Düzkaya 5-1
K-PET BİRİNCİ LİG
Esentepe - Çanakkale 2-0
Lapta - Karşıyaka 1-2
Mesarya - Mormenekşe 2-0
U-21 LİGLERİ
K-PET SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği – Göçmenköy: 15-2
Çetinkaya- Cihangir 9-1
MTG - Türk Ocağı 1-1
Küçük Kaymaklı - Gençlik Gücü 2-1
Baf Ülkü Yurdu - Düzkaya 3-2
K-PET BİRİNCİ LİG
Esentepe - Çanakkale 2-4
Lapta - Karşıyaka 4-1
Mesarya - Mormenekşe 9-1