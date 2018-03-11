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KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
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K-Pet Futbol Ligleri ve BTM 1. Lig maç sonuçları

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K-Pet Futbol Ligleri ve BTM 1. Lig maç sonuçları
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K-Pet Süper Lig

Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi: 2-0

Cihangir-Merit A. Yeşilova: 0-2

Mağusa Türk Gücü-Lefke: 2-1

Yenicami-Küçük Kaymaklı: 6-1

Yalova-Doğan Türk Birliği 0-1

Binatlı-Ozanköy 0-2

Gençler Birliği-BafÜlkü Yurdu 0-2

K-Pet Birinci Lig

Görneç-Esentepe: 0-3

Gönyeli-Lapta: 3-2

Akova-Çanakkale: 3-2

Girne Halk Evi-Değirmenlik: 2-0

Hamitköy-B.Bağcıl: 2-1

Göçmenköy-Mormenekşe: 2-3

Maraş Stadı: Maraş-Kaya Mehmetçik:1-1

Dumlupınar-Doğancı 1-2

12 MartPazartesi:

K-PetSüper Lig

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: TürkOcağı-GAÜ Çetinkaya (Serhan Şimşek)

BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
Gaziköy - Serdarlı 1-0
Yıldırım - Tatlısu Seracılar 1-1
Kumyalı - Geçitkale 1-6
Vadili – Dörtyol 1-1
Mesarya- Dipkarpaz 2-1

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