K-Pet Futbol Ligleri ve BTM 1. Lig maç sonuçları

K-Pet Süper Lig
Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi: 2-0
Cihangir-Merit A. Yeşilova: 0-2
Mağusa Türk Gücü-Lefke: 2-1
Yenicami-Küçük Kaymaklı: 6-1
Yalova-Doğan Türk Birliği 0-1
Binatlı-Ozanköy 0-2
Gençler Birliği-BafÜlkü Yurdu 0-2
K-Pet Birinci Lig
Görneç-Esentepe: 0-3
Gönyeli-Lapta: 3-2
Akova-Çanakkale: 3-2
Girne Halk Evi-Değirmenlik: 2-0
Hamitköy-B.Bağcıl: 2-1
Göçmenköy-Mormenekşe: 2-3
Maraş Stadı: Maraş-Kaya Mehmetçik:1-1
Dumlupınar-Doğancı 1-2
12 MartPazartesi:
K-PetSüper Lig
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: TürkOcağı-GAÜ Çetinkaya (Serhan Şimşek)
BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
Gaziköy - Serdarlı 1-0
Yıldırım - Tatlısu Seracılar 1-1
Kumyalı - Geçitkale 1-6
Vadili – Dörtyol 1-1
Mesarya- Dipkarpaz 2-1