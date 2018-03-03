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K-Pet Futbol Ligleri'nde alınan sonuçlar

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K-Pet Futbol Ligleri'nde alınan sonuçlar
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K-Pet Ligler’inde alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:

K-Pet Süper Lig

Baf Ülkü Yurdu-M.Türk Gücü: 4-1

Lefke-Türk Ocağı: 5-1

Gençler Birliği-Gençlik Gücü: 3-2

Küçük Kaymaklı-Yalova: 3-0

U21 Süper Lig

Baf Ülkü Yurdu-M.Türk Gücü: 2-2

Lefke-Türk Ocağı: 0-4

Gençler Birliği-Gençlik Gücü: 0-3

Küçük Kaymaklı-Yalova: 7-0

K-Pet Birinci Lig

Esentepe-Göçmenköy: 2-0

Kaya Mehmetçik-Dumlupınar: 1-0

Lapta-Çanakkale: 4-2

Bostancı Bağcıl-Maraş: 4-2

YARIN

K-Pet Süper Lig

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit A.Yeşilova-Yenicami (Osman Özpaşa)

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Yeni Boğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)

Üner Berkalp Stadı: GAÜ Çetinkaya-Cihangir (Turgay Misk)

K-Pet Birinci Lig

YARIN

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Gönyeli (Mehmet Sezener)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Hamitköy (Osman Küçük)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Akova (Hasan Eriş)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Görneç (Kerem Eran)

5 Mart Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-Binatlı (Serhan Şimşek)

BTM’de haftanın programı şöyle:

YARIN

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Vadili – Kumyalı, Fatif Bardakçıoğlu

Dörtyol – Serdarlı, İsfendiyar Açıksöz

Geçitkale – Mesarya, Emre Öztaşlı

Dipkarpaz – Yıldırım, Ozan Kel

Tatlısu – Gaziköy, Ali Karahasan

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