K-Pet Futbol Ligleri'nde alınan sonuçlar

K-Pet Ligler’inde alınan sonuçlar ve haftanın programı şöyle:
K-Pet Süper Lig
Baf Ülkü Yurdu-M.Türk Gücü: 4-1
Lefke-Türk Ocağı: 5-1
Gençler Birliği-Gençlik Gücü: 3-2
Küçük Kaymaklı-Yalova: 3-0
U21 Süper Lig
Baf Ülkü Yurdu-M.Türk Gücü: 2-2
Lefke-Türk Ocağı: 0-4
Gençler Birliği-Gençlik Gücü: 0-3
Küçük Kaymaklı-Yalova: 7-0
K-Pet Birinci Lig
Esentepe-Göçmenköy: 2-0
Kaya Mehmetçik-Dumlupınar: 1-0
Lapta-Çanakkale: 4-2
Bostancı Bağcıl-Maraş: 4-2
YARIN
K-Pet Süper Lig
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit A.Yeşilova-Yenicami (Osman Özpaşa)
Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Yeni Boğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)
Üner Berkalp Stadı: GAÜ Çetinkaya-Cihangir (Turgay Misk)
K-Pet Birinci Lig
YARIN
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Gönyeli (Mehmet Sezener)
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Hamitköy (Osman Küçük)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Akova (Hasan Eriş)
Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Görneç (Kerem Eran)
5 Mart Pazartesi:
K-Pet Süper Lig
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-Binatlı (Serhan Şimşek)
BTM’de haftanın programı şöyle:
YARIN
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Vadili – Kumyalı, Fatif Bardakçıoğlu
Dörtyol – Serdarlı, İsfendiyar Açıksöz
Geçitkale – Mesarya, Emre Öztaşlı
Dipkarpaz – Yıldırım, Ozan Kel
Tatlısu – Gaziköy, Ali Karahasan