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K-Pet Futbol Ligleri günün sonuçları

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K-Pet Futbol Ligleri günün sonuçları
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SÜPER LİG 
Gençler Birliği - Mağusa Türk Gücü 0-2
Gençlik Gücü - Doğan Türk Birliği 2-0
Esentepe - Baf Ülkü Yurdu 2-0
Binatlı – Küçük Kaymaklı 1-3

BİRİNCİ LİG 
Bostancı Bağcıl – Düzkaya 0-1
Y Dumlupınar - Ozanköy 0-0
Karşıyaka – Yalova 0-0
Mormenekşe - Çanakkale 1-1

U-21

SÜPER LİG 
Gençler Birliği - Mağusa Türk Gücü 2-5
Gençlik Gücü - Doğan Türk Birliği 22
Esentepe - Baf Ülkü Yurdu 1-0
Binatlı – Küçük Kaymaklı 3-2

BİRİNCİ LİG 
Bostancı Bağcıl – Düzkaya 1-1
Y Dumlupınar - Ozanköy (Ozanköy sahaya çıkmadı)
Karşıyaka – Yalova 0-3
Mormenekşe - Çanakkale 3-1

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