K-Pet Futbol Ligleri günün sonuçları

SÜPER LİG
Gençler Birliği - Mağusa Türk Gücü 0-2
Gençlik Gücü - Doğan Türk Birliği 2-0
Esentepe - Baf Ülkü Yurdu 2-0
Binatlı – Küçük Kaymaklı 1-3
BİRİNCİ LİG
Bostancı Bağcıl – Düzkaya 0-1
Y Dumlupınar - Ozanköy 0-0
Karşıyaka – Yalova 0-0
Mormenekşe - Çanakkale 1-1
U-21
SÜPER LİG
Gençler Birliği - Mağusa Türk Gücü 2-5
Gençlik Gücü - Doğan Türk Birliği 22
Esentepe - Baf Ülkü Yurdu 1-0
Binatlı – Küçük Kaymaklı 3-2
BİRİNCİ LİG
Bostancı Bağcıl – Düzkaya 1-1
Y Dumlupınar - Ozanköy (Ozanköy sahaya çıkmadı)
Karşıyaka – Yalova 0-3
Mormenekşe - Çanakkale 3-1