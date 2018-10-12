K-Pet fubol Ligleri 4. Hafta programı

K-PET Ligleri’nde dördüncü haftada alınan haftanın programı ve maçları yönetecek olan hakemler şöyle:
K-PET Süper Lig
Lefke – Merit Alsancak Yeşilova: 3-3
13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
MTG – Binatlı, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı
DTB – Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı, Ali Özer
KK – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener
14 Ekim Pazar, Saat 15:30
YAK – Esentepe, Atatürk Stadı, Turgay Misk
GHE – GG, Mete Adanır Stadı, Serkan Şimşek
Cihangir – TOL, Cihangir Stadı, Osman Özpaşa
BÜY – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay
K-PET Birinci Lig
13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Yalova – Değirmenlik, Orhan Dural Stadı, Hüseyin Özkan
Göçmenköy – Mormenekşe, Göçmenköy Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Akova – BB, Eray Vudalı Stadı, Evren Karademir
Karşıyaka – Dumlupınar, Ergin Cemal Şahdur Stadı, Serkan Durmaz
14 Ekim Pazar, Saat 15:30
Ozanköy – Maraş, Mustafa Özkayım Stadı, Timur Bodi
Çanakkale – Yeni Boğaziçi, Mharrem Döveç Stadı, HakanÜnal
Doğancı – Düzkaya, Denizli Stadı, Emre Öztaşlı
Mesarya – Hamitköy, Dörtyol Stadı, Hakan Muhtaroğlu