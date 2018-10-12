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K-Pet fubol Ligleri 4. Hafta programı

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K-Pet fubol Ligleri 4. Hafta programı
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K-PET Ligleri’nde dördüncü haftada alınan haftanın programı ve maçları yönetecek olan hakemler şöyle:

K-PET Süper Lig

Lefke – Merit Alsancak Yeşilova: 3-3

13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

MTG – Binatlı, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı

DTB – Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

KK – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener

14 Ekim Pazar, Saat 15:30

YAK – Esentepe, Atatürk Stadı, Turgay Misk

GHE – GG, Mete Adanır Stadı, Serkan Şimşek

Cihangir – TOL, Cihangir Stadı, Osman Özpaşa

BÜY – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay

K-PET Birinci Lig

13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Yalova – Değirmenlik, Orhan Dural Stadı, Hüseyin Özkan

Göçmenköy – Mormenekşe, Göçmenköy Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Akova – BB, Eray Vudalı Stadı, Evren Karademir

Karşıyaka – Dumlupınar, Ergin Cemal Şahdur Stadı, Serkan Durmaz

14 Ekim Pazar, Saat 15:30

Ozanköy – Maraş, Mustafa Özkayım Stadı, Timur Bodi

Çanakkale – Yeni Boğaziçi, Mharrem Döveç Stadı, HakanÜnal

Doğancı – Düzkaya, Denizli Stadı, Emre Öztaşlı

Mesarya – Hamitköy, Dörtyol Stadı, Hakan Muhtaroğlu

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