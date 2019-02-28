banner255
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
8 0
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
Enginarcılar hırsızlardan mağdur
76 0
 
Gündemleri, futbolumuzdu
Gündemleri, futbolumuzdu
64 0
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
12 0
“Alo”nun Tarihçesi
“Alo”nun Tarihçesi
30 0
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
12 0
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
15 0
banner82

K-PET Birinci Ligde maçları yönetecek hakemler açıklandı

banner27

banner262
K-PET Birinci Ligde maçları yönetecek hakemler açıklandı
banner215

K-PET Birinci Ligde 20. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

2 Mart Cumartesi, Saat 14:30

Çanakkale – Bostancı Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Ozanköy – Değirmenlik, Mustafa Özkayım Stadı, Serkan Durmaz

Mesarya – Maraş, Paşaköy 100. Yıl Stadı, Mustafa Öztugay

Yalova – Yonpaş Dumlupınar, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Eyyüpler

3 Mart Pazar, Saat 14:30

Düzkaya – Yeni Boğaziçi, Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal

Göçmenköy – Hamitköy, Göçmenköy Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Akova – Mormenekşe, Eray Vudalı Stadı, Emre Öztaşlı

Doğancı – Karşıyaka, Emek Stadı, Zekai Töre

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.