K-PET Birinci Ligde maçları yönetecek hakemler açıklandı

K-PET Birinci Ligde 20. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
2 Mart Cumartesi, Saat 14:30
Çanakkale – Bostancı Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Ozanköy – Değirmenlik, Mustafa Özkayım Stadı, Serkan Durmaz
Mesarya – Maraş, Paşaköy 100. Yıl Stadı, Mustafa Öztugay
Yalova – Yonpaş Dumlupınar, Tahsin Mertekçi Stadı, Hüseyin Eyyüpler
3 Mart Pazar, Saat 14:30
Düzkaya – Yeni Boğaziçi, Nihat Bağcıer Stadı, Hakan Ünal
Göçmenköy – Hamitköy, Göçmenköy Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Akova – Mormenekşe, Eray Vudalı Stadı, Emre Öztaşlı
Doğancı – Karşıyaka, Emek Stadı, Zekai Töre