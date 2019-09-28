 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Şampiyon Başkent'te uyandı
Şampiyon Başkent'te uyandı
21 0
Makyajlı Land Rover Discovery
Makyajlı Land Rover Discovery
24 0
 
Pulyacılar kampta
Pulyacılar kampta
231 0
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
57 0
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
163 0
Hedefleri üçte üç yapmak
Hedefleri üçte üç yapmak
68 0
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
89 0
banner82

Juventus zorlanmadı, Buffon rekor kırdı

banner27

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında son şampiyon Juventus, konuk ettiği Spal'ı 2-0 yendi. Juve'de emektar kaleci Buffon, Serie A'da bir oyuncunun takımıyla en çok maça çıkma rekorunu ele geçirdi

Juventus zorlanmadı, Buffon rekor kırdı
banner267

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Juventus'un kontrolünde geçerken, siyah-beyazlılar ev sahibi olmanın avantajıyla Ronaldo, Khedira ve Dybala ile pozisyonlar buldu.

İlk yarının son anlarında Juventus, 45. dakikada Miralem Pjanic'in uzaktan çektiği şutta golü buldu ve mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısında da Juventus, Spal kalesinde çok sayıda gol tehlikesi yaratırken, 78. dakikada Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, farkı 2'ye çıkardı.

Maçta başka gol olmayınca Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 16'ya yükseltti. Juventus, maç fazlasıyla Inter'den liderlik koltuğunu aldı.

BUFFON'DAN REKOR

Juventus'un emektar kalecisi Gianluigi Buffon, Spal karşısında forma giyerek Serie A'da bir oyuncunun takımıyla en çok maça çıkma rekorunu da ele geçirdi.

Buffon,  müsabakada Juventus formasıyla 903'üncü resmi maçına çıkarak, 902 kez Milan forması giyen Paolo Maldini'nin rekorunu kırdı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.