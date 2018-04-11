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Juventus son dakikada yıkıldı

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Juventus son dakikada yıkıldı
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile Juventus, Santiaıo Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, Juventus 3-0 geriye düştüğü maçın 90+7. dakikada attığı penaltı golüyle skoru 3-1'e getirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.

Juventus'un gollerini; 2. ve 37. dakikalarda Mario Mandzukic ile 60. dakikada Blaise Matuidi kaydetti.

Real Madrid 90+7. dakikada penaltıyı Ronaldo ile gole çevirdi ve skoru 3-1'e getirerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Penaltı pozisyonunda Buffon'un kırmızı kart görmesiyle Juventus mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

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