Juventus son dakikada yıkıldı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile Juventus, Santiaıo Bernabeu'da karşı karşıya geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, Juventus 3-0 geriye düştüğü maçın 90+7. dakikada attığı penaltı golüyle skoru 3-1'e getirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen taraf oldu.
Juventus'un gollerini; 2. ve 37. dakikalarda Mario Mandzukic ile 60. dakikada Blaise Matuidi kaydetti.
Real Madrid 90+7. dakikada penaltıyı Ronaldo ile gole çevirdi ve skoru 3-1'e getirerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Penaltı pozisyonunda Buffon'un kırmızı kart görmesiyle Juventus mücadeleyi 10 kişi tamamladı.