Junior Kanat sahalarda

Futbolumuzun deneyimli savunmacılarından Mehmet Kanat, oğlunu da yeşil sahalara alıştırmaya başladı.

Süper Lig ve Birinci Ligde birçok takımın formasını başarıyla giyerek şampiyonluklar yaşayan, playoff finalleri oynayan Mehmet Kanat, son olarak formasını giydiği BTM Birinci Lig Kulübü Dikmen Gücü ile de başarılı bir sezon geçirdi.

Mehmet Kanat, BTM Birinci Lig playoff final maçında İncirli karşısında 3-2 kaybederek K-PET Birinci Lige yükselmeyi kaybettikleri maçın seremonisine Dikmen Gücü forması giyen oğlu ile çıkarak, oğlunun da futbol heyecanını ve güzelliğini yaşamasını sağladı.