Junior göze geldi

Esentepe’nin, Gençlik Gücü maçını kazanmasına hat trick yaparak büyük katkı koyan Junior, Binatlı ile oynanan Kıbrıs Kupası maçında sakatlandı. Bileğine aldığı darbeden dolayı sakatlanan ve sedye ile oyundan alınan Junior, bugün doktor kontrolünden geçirilecek. Futbolcunun kritik Girne Halk Evi maçında oynayıp, oynayamayacağı bu kontrolden sonra belli olacak. Junior’ın sakatlandığı pozsiyon sonrasında ise Binatlı maçta 1 gol bulmuştu.