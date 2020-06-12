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Jokere göz değdi

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Teknik direktör Mustafa Borataş tarafından adeta joker futbolcu olarak kullanılan Düzkaya futbolcusu Yunus Kalaycı, dizinden sakatlandı

Jokere göz değdi

K-PET Süper Ligde düşme hattında yer alan ve ligde kalmayı hedefleyen Düzkaya’nın önemli futbolcusu Yunus Kalaycı’ya nazar değdi

Devre arasında Çanakkale’den transfer edilen başarılı futbolcunun, Esentepe ile oynadıkları hazırlık maçında diz yan bağları esnedi. Dizinde şişlik oluşan Yunus’un tedavisine hemen başlanırken, başarılı futbolcu 8 maçlık serinin ilk maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Yunus, Düzkaya’nın bugün Nihat Bağcıer Stadında oynayacağı hazırlık maçında ise forma giymeyecek ve gelecek haftaya kadar düz koşu yapacak.

Yunus, teknik direktör Mustafa Borataş tarafından adeta joker futbolcu olarak kullanılırken, birçok mevkide başarıyla mücadele etti.

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