Joker hazır

Teknik direktör Mustafa Borataş’ın joker futbolcu olarak kullandığı Yunus Kalaycı’nın dizindeki şişlik inerken, futbolcu Yenicami maçına hazırlanan takımının son antrenmanına da katıldı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Düzkaya’nın başarılı futbolcusu Yunus Kalaycı iyileşerek antrenmanlara başladı.

4 gün boyunca fizyoterapisttedavisi gören Yunus Kalaycı, dizindeki şişliği indirirken, fizyoterapist Osman Vaiz’inönerisiyle iki gün düz koşu yaparken, Yenicami maçına hazırlanan takımının dün yapılan son antrenmanına katıldı.

Teknik direktör Mustafa Borataş’ın joker futbolcu olarak kullandığı Yunus Kalaycı, “Düzkaya’yı evim gibi görüyorum. Bana çok sıcak davranılan bu kulüp için son maçın son düdüğü çalana kadar elimden gelenin fazlasını yapacağım. Mustafa Borataş ve İlhan Kş hocalarımız takımı çok iyi motive ettiler.Yenicami maçına hazırız.”