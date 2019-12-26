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John'un tercihi kalmak

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John'un tercihi kalmak

İsa TABAK

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy'ün golcüsü John Ebuka, sezonun ikinci devresinde de kırmızı siyahlı formayı giymek istediğini açıkladı. Esentepe ile oynanacak olan Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur maçına hazırlanan Hamitköy'ün dün gece yaptığı antrenman sonrasında Hamitköy'de mutlu olduğunu, takım arkadaşları ve camia ile çok iyi ilişkiler kurduğunu söyleyen Ebuka, arzusunun Hamitköy'de futbol oynamak olduğunu vurguladı.

Hamitköy'e yarım devreliğine transfer olan futbolcunun bonservisinin bulunduğu Yenicami, Ebuka'yı yeniden takıma döndürmek istiyor.

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